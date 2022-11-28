中央大學台灣經濟發展研究中心發布11月消費者信心指數（CCI），較上個月再下降1.22點至60點，創逾13年新低，已連續三個月下滑，主要因預膨加升息的效應，且因升息還有下半場，該中心認為，指數恐續下探。

台經中心表示，這次調查結果，包括物價水準、購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機等六分項指標全部下降，下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」102點、較上月下滑2.3點，下降幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」76.65點、較上月下滑1.8點。

下降幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」71.45點、較上月下滑1.7點，下降幅度第四的指標是「未來半年國內就業機會」61.65點、較上月下滑1.25點，下降幅度第五的指標是「未來半年投資股票時機」21.1點、較上月下滑0.2點(111/10:21.3)，下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」27.15點、較上月下滑0.05點。

台經中心指出，從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀（低於100），僅「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀（高於100）。另「購買房地產時機」指標為102.65點、較上月持平。「目前健康狀況」指標為90.45點、較上月上升0.05點。「預期健康狀況」指標為81點、較上月上升0.05點。

11月CCI調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司、台灣房屋調查協辦，調查期間為今年11月18日至21日，以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,879位台灣地區20歲以上的民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。