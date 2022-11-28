南投縣濁水溪社區大學水里分校師生，將壁癌變壁畫。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣濁水溪社區大學水里分校，因為雨水滲漏，樓梯間壁癌嚴重，慘不忍睹；社大老師張景岳及黃鈺銓，號召學員彩繪完成《鷹揚水里》、《圓融》及《會撒嬌的石虎》等3幅壁畫，以創意巧思化腐朽為神奇。

社區大學水里分校，在水里國中後棟教學大樓上課，為解決斑駁的壁癌問題，社大師生聯手改造，去年在中間走廊彩繪《萬馬奔騰》、《松林群鹿》及保育類動物《萌萌石虎》等3幅壁畫。

南投縣濁水溪社區大學水里分校師生，將壁癌變壁畫。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

今年，社大師生挑戰壁癌更嚴重、靠近操場側門1至2樓樓梯間及2樓牆壁，耗費2個多月時間，由「水墨之美」老師張景岳，及「油畫巡禮」老師黃鈺銓，率學員揮毫彩繪，11月下旬完成《鷹揚水里》、《圓融》及《會撒嬌的石虎》等3幅壁畫。

黃鈺銓多次利用假日，偕同弟弟到校清除壁癌，並運用空壓機及噴槍等機器清洗牆面，構圖後與學員一起彩繪，兩隻表情不一的可愛石虎逐漸成形，當《會撒嬌的石虎》取代壁癌時，師生覺得所有的汗水與努力都值得了。

南投縣濁水溪社區大學水里分校師生，將壁癌變壁畫。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

張景岳作畫一向不打草稿，並且鼓勵學員勇於下筆，畫不好或畫錯都沒關係，慢慢修飾即可，連「繽紛色鉛筆」課程師生也前往觀摩；壁畫《鷹揚水里》、《圓融》既有層巒聳翠的山林，也有躲在鏡子後面的熊貓，呈現「牆上有鏡、鏡中有畫」景象。

壁畫完成後，許多社區民眾及水里國中學生，以熊貓、石虎等壁畫為背景拍照打卡，水里國中兼社大水里分校校長李慧芬表示，新完成的壁畫讓空間煥然一新，充滿藝術氣息、展現學校的活力與創意。