王子（左）真心佩服李康生，所以小弟與大哥的感情演得十分真切。（禾力文創提供）

王子（中）演出兄弟，狠勁跟質感都非常到位。（禾力文創提供）

人氣偶像邱勝翊（王子）自棒棒堂男孩出道，走紅至今10餘年，永遠保持健康正能量的陽光形象，堪稱偶像界的標竿，但他不想被乖乖牌形象定位，大膽接受挑戰，在明年1月13賀歲檔即將上映的電影《山中森林》首次挑戰江湖小哥定位，在電影當中抽菸、耍狠、耍浪漫，更把傳統台灣黑幫「8＋9」的形象提升到「西裝暴徒」。

王子過往演出不少戲劇，在電影或電視劇當中扮演的角色總是溫暖正派，私下生活也是超級嚴謹，不菸不酒不派對，這次演出《山中森林》，為呈現都會兄弟的形象，王子改走猶如電影《搖滾黑幫》、《金牌黑幫》的英倫黑幫，有兄弟的狠勁又具時尚感。

王子為了演好這個角色，不僅大量看國內外的黑幫電影，甚至親自跟江湖兄弟接觸，揣摩他們平常的一舉一動，不僅聲調口音揣摩的維妙維肖，連抽菸、點菸、玩打火機的手勢都學到點，讓看過電影的觀眾不禁懷疑，王子在年輕的時候是不是真的加入過幫派，王子開玩笑說他高中曾加入紅極一時的電視節目《模范棒棒堂》，不知道這樣是不是算是加入幫派？

王子飾演的角色名叫「成澔」，是金馬影帝李康生的小弟，王子說他當初會加入演出，就是為了能跟影帝同場對戲，是心甘情願、真心佩服李康生，因此演起小弟這角色時，自然而然就對李康生這老大有著尊敬的態度，這對角色設定及互動有很大的加分。

《山中森林》即將在2023年春節檔1月13日上映，已經有許多王子的粉絲相約包場力挺偶像，也對於在電影當中耍狠使壞的王子感到非常期待，能透過電影看到王子在演技上的突破，擺脫偶像包袱往演技派更多邁進一大步。