九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉，而蔡英文總統也宣布辭去黨主席負責。對此，旅美學者林環牆今（28）日就在臉書上表示，「蔡英文人格破產才是整個1126選舉慘敗的主因」，更直言，「蔡英文的論文門世紀弊案，早已真相大白，若整個民進黨及其收編的媒體繼續無視於蔡英文詐騙博士學歷的犯行，到2024年時，奄奄一息的民進黨恐怕不斷氣也難！」引發討論。

林環牆在臉書上PO出一篇「蔡英文人格破產才是民進黨慘敗的主因」的文章表示，民進黨11月26日六都及地方縣市選舉的慘敗，有人怪罪網軍側翼；有人認為是「抗中」牌失靈；而蔡英文則把敗選責任丟給地方，她在敗選後的聲明企圖卸責地表示：「民進黨沒有突破現有的地方政治結構，在地方的經營跟人民的期待仍有不小的差距，也顯示在地方的深耕及人才養成不足」。

林環牆認為，「蔡英文人格破產才是整個1126選舉慘敗的主因」，林坦言，蔡英文的論文門世紀弊案，早已真相大白，而且已擴大深入「反民進黨民眾」的認知裡。反民進黨民眾佔全台灣具有投票公民權人口的比例應已超過50%以上。他們認為蔡英文的政治誠信已經破產，而她詐騙博士學歷的事實，更令他們對蔡英文的個人品格感到非常不屑。

最後林環牆更強調，「儘管支持民進黨的民眾，因為護短，而不願面對蔡英文論文門的調查資訊，但護短只會害死民進黨，若整個民進黨及其收編的媒體繼續無視於蔡英文詐騙博士學歷的犯行，到2024年時，奄奄一息的民進黨恐怕不斷氣也難！」