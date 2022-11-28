「早產兒」是指懷孕週數滿 20 週，但未滿 37 週即出生的新生兒，其發生率約佔所有妊娠的 5-10％；出生體重低於 2500 公克稱為低體重，出生體重低於1500 公克者稱為極低體重。一般而言，出生體重愈低的早產兒面臨的問題通常愈多。除了周產期前、後可能遭遇的各項早產相關合併症（死亡、呼吸窘迫、感染等）之外，當「小腳丫們」好不容易努力到足以出院之際，其後續的照護、追蹤（生長及營養/疫苗注射/早產兒視網膜病變/聽力篩檢/神經發展等），更是仰賴著家長與醫療團隊間的相互信賴、關懷、與無間合作。

此次『2022 早產兒回娘家』活動的項目非常彩，不僅有小朋友喜愛的氣球魔術表演，還有讓小朋友的伸展舞台—走秀比賽。(義大醫院提供)

參加活動的父母非常肯定這個有意義的活動，讓小朋友以及家長們有個平台可以互相加油打氣。(義大醫院提供)

義大醫院自 2004 年 4 月正式營運至今，有一群由完整產、兒科各次專科組成的醫護團隊，他們是秉持著「跟上帝搶小孩」與服務偏鄉堅定信念的新生兒照護團隊，自創院以來，默默地守護著每一位孕媽咪與新生寶寶。

為了讓這些早產兒在出院後有機會聚集在一起以及讓父母可以分享照護早產兒的心路歷程。這次的「早產兒回娘家」籌備團隊包括了兒科醫師、復健科治療師、護理師、個管師以及志工。另外，這次的專家座談也針對了父母擔心的議題 「小孩走路怪怪的，需要治療嗎?」，特別邀請了復健科醫師幫在場的父母解惑。

此次活動的項目非常彩，不僅有小朋友喜愛的氣球魔術表演，還有讓小朋友的伸展舞台—走秀比賽。這一次走秀比賽的主題是卡通人物扮演。只見小朋友一點也不畏懼在場的觀眾，勇敢的一步一步往前走，就如同他們出生時，也是勇敢地經過了重重關卡才渡過了難關。

2022 參加「早產兒回娘家」的小朋友們，較往年來得更多。活動當中也不乏連續參加好幾次「早產兒回娘家」的小朋友。參加活動的父母非常肯定這個有意義的活動，讓小朋友以及家長們有個平台可以互相加油打氣。