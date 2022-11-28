終端需求不振、原料報價仍疲弱，庫存調整至少要兩季調整去化，加工絲、尼龍廠力麗（1444）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發紡（1459）預期，產業景氣第四季持續探底，明年農曆春節過後才有回溫跡象，第二季恢復正長。

受到庫存跌價損失、需求不振、產品價格處於低檔下，宏益、集盛及聯發紡等廠第三季本業的營運都處於虧損。

市場認為，產能利用率在6成上下，仍有庫存跌價損失，加工絲、尼龍廠預期第四季營收、獲利仍處下滑。

力麗指出，各大品牌開始減量，下單動能減弱，加上產業景氣受通膨衝擊，以目前發貨量看，第4季銷售量將維持低檔，要到明年第一季後才會逐漸恢復。

主要銷售產品包括尼龍紡絲粒、尼龍絲、纖維絲等的集盛指出，終端需求目前仍偏疲弱，庫存調整通常需半年左右才會逐步完成，預第四季至明年第一季有機會落底，明年第二季景氣回升的機會頗大。

聚酯加工絲廠宏益指出，終端庫存調整，客戶訂單持續縮手下，目前台灣加工絲產業整體稼動率降至5～6成，多已不符生產成本，第四季產業景氣仍低迷。

宏益認為，此波產業景氣調整將延續至明年上半年。