統一超（2912）挺在地小農，28日宣布引進東勢農會、在地果農種植的當令美果，領先零售通路在實體超商門市販售切片甜柿，並在i划算平台上架精美水果禮盒，希望讓台灣優質的農漁產品能與更多消費者分享。

另外統一超旗下的賣貨便平台，即日起至12月11日也推出「線上小農市集」，協助台灣農漁民及商家，將上千種優質在地商品上架，以便利服務持續支持在地農漁業永續發展。

統一超積極與地方農會合作，希望透過強大的通路優勢，協助台灣農漁民推廣優質產品，今年夏天就曾化身「選果專家」，透過網購平台開賣西瓜、鳳梨、芒果等當令水果。本次則是與台中市政府農業局合作，攜手引進冬季盛產、由東勢區農會及當地果農所種植的台中甜柿。

為滿足不同族群需求，統一超還分別設計適合外食族獨享的切片盒裝方便即食，以及適合小家庭分享與送禮的6粒、4粒禮盒裝規格，自11月30日起切片甜柿於統一超全台超過6,500間實體門市販售，原果則自11月28日上午11時起在自營團購群組「i划算平台」上架。

另外統一超也同步販售東勢熟成椪柑、梨山雪梨等在地果物，以數位工具輔助蔬果於線上銷售，讓消費者能便利購得當令優質農產品，提供農民穩定訂單支持與鼓勵。

統一超旗下的「賣貨便」平台也提供便捷的線上賣場，讓實體商家可轉型經營社群電商，更提供社企、在地小型商家、青農推廣優質商品的便利平台，即日起展開期間限定「線上小農市集」活動，以在地農會良品、調理快速上桌、沖泡即飲飲品、解饞果乾零嘴、米麵殼物乾貨、安心水產肉品等六大類主題，集結4間農會及超過50間本土商家共同販售在地農產與加工食品，統一超提供免上架費、手續費支持，希望讓更多優質的在地商品能被看見。