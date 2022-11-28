獲連任的台東縣長饒慶鈴在選後立即恢復縣政行程，今日前往縣立兒童運動公園視察工程進度，饒慶鈴表示，兒童運動公園是縣內第1座由小朋友參與意見所量身打造的兒童特色公園，預計明年4月啟用。

順利連任的饒慶鈴28日視察縣立兒童運動公園工程進度，她說，位於舊站特區核心的兒童運動公園，是透過舉辦工作坊邀請孩子參與設計，塑造出小朋友心中的夢想公園，也是台東第1座為孩子們量身打造的親子遊憩場所，家長們都非常期待，預計明年春天就可跟大家見面。

建設處說明，兒童運動公園主題有鐵道旅行、時光隧道故事牆，並依台東特色設計熱氣球意象的攀爬架、森林挑戰型冒險遊戲場，還有孩子們最喜歡的水沙世界、旋轉陀螺及鞦韆等遊具設施，共13項主題遊戲，設計內容模擬影片在社群網路大獲好評。

饒慶鈴接著視察康樂站前廣場與史前花園工程，目前已接近完工，康樂車站前方改造為40米標準大道、配置人行道及停車場，另打造全新康樂站前廣場，以時光大道為主軸線串聯康樂車站、幸福住宅、史前文化博物館，時光大道除設置解說牌說明史前文化分期及特色外，沿途有火車造型之磨石子座椅與康樂車站相呼應。

饒慶鈴指出，這些工程都是慢經濟主軸中重要的娛樂、休閒及具有教育意義的親子共融公園，希望盡快開放，讓周邊居民有更好的生活、遊憩空間。