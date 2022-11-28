大腦是人體中最重要的器官之一，掌管各樣機能的中樞，若有一絲損傷，都會帶來極大的健康影響。對此，營養功能醫學專家劉博仁醫師表示，大腦也會慢性發炎，尤其是3大常見的生活習慣很傷身，千萬不可不慎。

劉博仁在臉書粉專發文指出，促進大腦發炎的生活習慣包括睡眠不足、久坐不運動和長期以耳朵接聽手機。原因在於，長期熬夜會造成胃的饑餓素以及腎上腺素分泌增加，同時脂肪的瘦素以及腦部血清素分泌也會降低，造成發炎反應增加，引起肥胖，而且不利於大腦在夜間清除大腦廢棄物質，當然就會增加失智風險以及憂鬱傾向。

其次，對於久坐不動的3C族或是電視沙發族，不但熱量消耗降低，導致血管容易發炎、全身堆積脂肪，也會增加三高風險（高血壓、高膽固醇、高血糖），造成大腦損傷。

營養師楊斯涵在臉書粉專分享10大健腦食物，分別為深綠色蔬菜、彩虹蔬菜、堅果類、莓果類、豆類、全榖雜糧類、魚類、家禽、橄欖油、紅酒，這些食物富含抗氧化物葉酸、維生素E、B群、ω-3脂肪酸等，有助於維持大腦健康、延緩失智；同時也要減少攝取紅肉、乳瑪琳、起司、糕點、甜點、油炸物或速食等食材，因為這些不僅傷腦，還會增加心血管疾病風險。