今年即將邁入12月，在這最後一個月裡，辛苦的耕耘能否化作甜美的果實？《小鐵星座》運勢專欄指出，牡羊座、獅子座、射手座、天秤座、摩羯座在12月事業運將會非常旺，工作表現上將會非常出色，不但會受到貴人的幫助，還有機會升職加薪。

▍第五名：牡羊座

牡羊座在12月受到吉星和金星進入事業宮，不僅是好運當道，在團隊中的人際關係越來越好，工作中出現的阻礙會有貴人為他們化解，或是給予實質的幫助，另外，如果能夠先做出一些改變或調整，想必對自己的薪資或前景都是好的影響。

▍第四名：獅子座

獅子座在12月受到吉星和金星進入工作宮，大有機會被上級的人提拔或得到職位晉升的機會，而且這個月的工作表現非常出色，只要稍有努力，就能夠有翻倍的效果，加上他們這個月在職場中的貴人也不少，能帶給更有效的資源以及協助，讓他們做出更好的成績。

▍第三名：射手座

射手座在12月受到吉星和水星進入財帛宮，將會有很強的賺錢能力，而且在職場上射手座經常能獲得別人的幫助，讓自己在事業發展越來越順利，升遷機會更是比別人來得高，另外，這個月還會出現很多金錢貴人，像是自己創業丶或從事業務的人可以獲得不少訂單。

▍第二名：天秤座

天秤座在12月受到吉星和木星進入工作宮，能夠在職場上大展身手，此刻的自信心變得很強丶做事果斷，在這樣的良性循環下，好運當然會眷顧著，使得上級的人丶與同事都對他們刮目相看，同時也有升職的機會，而如果是自行創業的人，很容易就能夠嶄露頭角。

▍第一名：摩羯座

摩羯座在12月受到吉星和金星進入命宮，意味人際關係會有很好的發展，並能夠獲得貴人大力的支持，這個月摩羯座所面臨的問題都不會困擾自己太久，很快的便會出現曙光，並且會輕輕鬆鬆完成任務，只要願意積極展現自我才華以及開創能力，相信很快會有好消息。