看好各國解封後的報復性旅遊潮，台灣虎航(6757)2023年夏季班表早鳥優惠，預計將於本周四開始開賣，總計12月1日及12月5日兩波促銷。

台灣虎航指出，第一波促銷期間從2022年12月1日上午10：00起至2022年12月2日晚間23：59止。促銷航線涵蓋：桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-名古屋、高雄-名古屋單程未稅1,699元起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田單程未稅1,799元起。

第二波促銷期間從2022年12月5日上午10：00起至2022年12月6日晚間23：59止。促銷航線涵蓋：桃園-首爾仁川、桃園-大邱單程未稅1,099元起；桃園-釜山單程未稅1,199元起；桃園-濟州島單程未稅1,499元起；桃園-沖繩那霸單程未稅1,599元起；桃園-大阪關西、高雄-大阪關西單程未稅1,799元起。

台灣虎航指出，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2023年3月26日至2023年10月28日，涵蓋兒童節、清明節、端午節假期等。