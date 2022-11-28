葡萄牙超級巨星C.羅納多在卡達世界盃首戰憑藉下半場的一記12碼罰球破門，成為世界盃史上第一位連續5屆進球的球員。然而，迦納總教練阿多卻質疑C羅的這次罰球是裁判哨音有誤，這番話引起很大爭議；今晚9點迦納將與韓國展開對決，阿多卻在賽前記者會上道歉，希望能奪過國際足總(FIFA)的懲罰。

葡萄牙與迦納之戰，C羅12碼罰球打開得分大門，但迦納立刻反擊，靠著隊長大阿尤扳平比數，然而隨著大阿尤退場休息之際，菲立克斯抓住機會起腳抽射破網，葡萄牙再次超前，替補前鋒李奧又補上一球，3比1領先。

落後的迦納並沒有放棄，趁著C羅與菲立克斯被換下的空檔，布巴里射球進門，追成2比3；傷停時間，葡萄牙守門員險些因為疏忽而釀成大禍，最終葡萄牙3比2險勝。

阿多賽後受訪時稱讚C羅的球技，也恭賀他連續5屆世界盃進球，但他立刻話鋒一轉，質疑C羅的那顆12碼罰球是不應該存在的，因為自家球員在禁區內的犯規並未達到吹判尺度。

阿多的質疑也得到西班牙媒體《馬卡報》認同，撰文認為是裁判執法偏頗給了C羅踢罰機會，更直言C羅賽後發言「與曼聯的事情都過了」，讓曼聯總裁非常不爽。

不過，阿多質疑裁判的這番話觸碰到了FIFA底線，畢竟2002年日韓世界盃出現了黑哨重創了FIFA顏面，即便阿多在今日公開道歉，但外界還是深信FIFA事後必定追究，輕則罰款、重則禁賽。