國發會今公布10月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為18分，較上月增加1分，燈號續呈「黃藍燈」；不過，景氣領先、同時指標續呈下跌，惟跌幅未再擴大，國發會經濟發展處長吳明蕙表示，主要半導體在台投資擴大，機械及電機設備進口值上升，但整體景氣顯得疲弱、未來不確定性仍高，須密切關注景氣後續變化。

吳明蕙指出，領先指標連續12個月下滑、累計跌幅8.17％，七個構成項目經去除長期趨勢後，僅實質半導體設備進口值較上月上升，其餘6項都下滑；同時指標也連續8個月下滑，累計跌幅8.37％，僅非農業部門就業人數較上月上升，其餘6項也都下滑。

展望未來，出口將隨歐美年終消費旺季及農曆新年備貨需求而陸續釋出，且新興科技應用與數位轉型商機持續，有助支撐出口；投資方面，國內外半導體供應鏈加大在台投資，且綠能投資及投資台灣三大方案延續，持續提升公共建設執行力，均有助維繫投資動能。

內需方面，隨疫情趨於常態化，且國內持續鬆綁防疫管制措施，有助穩定消費；惟全球通膨及升息壓力仍高，且俄烏戰爭未止，加以中國持續清零政策，吳明蕙表示，全球經濟前景不確定性，仍須密切關注後續發展、妥為因應。