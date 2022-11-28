民進黨這次在九合一選舉大敗，至於代理主席與下一任黨魁的人選，媒體問高雄市長陳其邁關於林佳龍、潘孟安、賴清德與桌榮泰哪一位比較適任？陳其邁說，他覺得檢討比較重要，比討論人選重要，也不要放話。

陳其邁下午到岡山區視察捷運工程北延，對於代理主席，陳其邁說，尊重黨內機制，周三的中常會將做決議，過去在面對選舉挫敗，最重要的是檢討。周三會產生代理主席外，也會討論選舉失利的原因。

談到民進黨下一任主席人選，陳其邁說，人民期待的民進黨是一個會檢討、會反省的政黨。不要因為一次的打仗輸了，沒有檢討就去想下一次的選舉。他覺得檢討比較重要，比討論人選重要，也不要放話，不要去想以後誰要做什麼，像是贏得不夠多、選得不好等，要誠實面對黨所面對的問題，現在不是討論人選的好時機，放話的觀感不好。

至於行政院長蘇貞昌請辭獲得慰留，是民進黨尚未痛定思痛嗎？陳其邁說，蔡英文總統與蘇院長的歷次民調都有5成的滿意度。選舉的失利原因很多，要從候選人與競選團隊開始檢討。

陳其邁表示，內閣、政局的穩定在整體台灣面對國際變局很重要，要從檢討敗選原因開始，哪裡做得不夠好，記取教訓。更重要的是謙虛地傾聽民意，一定有做不好的地方，人民才會透過選票表達清楚的態度。目前要好好檢討敗選的原因。