日本人氣炸豬排名店「MAiSEN邁泉豬排」歡慶來台屆滿6週年，於12／1起推出「極上炸鰻魚」系列料理，長達30公分超浮誇台灣產鰻魚，結合品牌特有職人技法，極選鰻魚肥美軟嫩，兼顧視覺和味覺。自12／1起至12／11止，業者推出日本原裝超人氣三明治文具包滿額贈和會員專屬免費升級券回饋品牌粉絲。

捷利國際餐飲旗下的「MAiSEN邁泉豬排向來以「筷子也能夾斷的柔軟豬排」而聞名，其獨特的油炸技法令人驚豔，獨家研發的麵包粉形成片片箭立的金黃炸花，標榜即使冷掉也脆口不含油。歡慶6週年，品牌推出年度新品「極上炸鰻魚」，結合自家獨有的炸花技術，呈現長達30公分的超浮誇炸鰻魚套餐，金黃麵衣酥香爽脆，搭配肥美軟嫩的台灣鰻魚，味覺與視覺都是滿滿享受。

「極上炸鰻魚」三部曲套餐吃法多元，售價590元。(捷利國際餐飲集團提供)

此外，喜愛儀式感的人不能錯過鰻魚三部曲套餐，第一部曲可先品嘗炸鰻魚的原味，感受帶點油脂的鮮美魚肉；再來可以搭配蔥花、芥末和芝麻；最後是炸鰻魚湯泡飯，一次可同時享受三種不同吃法的樂趣。另有一款老少咸宜的「炸鰻魚丼飯」，鹹甜醬汁與洋蔥滑蛋的嫩口，讓炸鰻魚吸收豐滿的醬汁，炸鰻魚外酥內嫩，吃起來鹹甜滑嫩，非常下飯。

「炸鰻魚丼飯」搭配甜鹹醬汁與洋蔥滑蛋，非常唰嘴，售價550元。(捷利國際餐飲集團提供)

問到為何會以炸鰻魚當作新菜色？捷利國際餐飲表示：「鰻魚富含優質蛋白質及Omega-3脂肪酸、EPA及DHA，營養價值高，有『水中人蔘』的美譽，深受民眾喜愛。加上台灣鰻魚養殖已近一甲子歷史，更是占日本外銷大宗的鰻魚大國，我們才想以台灣鰻魚入菜，結合品牌引以為傲的油炸技法，呈現跟平常吃到的鰻魚不同的料理方式。」

12／1至12／11，單筆消費滿額即有機會獲贈日本空運來台的「原裝超人氣文具包」。(捷利國際餐飲集團提供)

今年週年慶活動另一個吸睛亮點，就是東京空運來台的「日本原裝超人氣文具包」，外型模樣比照「邁泉」經典三明治外袋盒製作，內袋呈現超可愛三明治圖樣，送禮自用兩相宜。12／1至12／11，單筆消費滿1888元即有機會獲贈。品牌同步規劃專屬會員禮，活動期間會員消費累點即贈「餐點免費升級電子券」１張；「邁泉」101美食街門市也有同慶優惠，點購主餐加6元即贈一口豬排１份。