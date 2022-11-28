這次屏東縣長選舉藍綠候選人得票差距僅約1.1萬票，加上三立新聞台一度將兩位候選人的票數對調誤植，引發重大風波。學者表示，三立新聞台在開票過程中出現許多奇怪狀況，如果不能說明計票來源，那就是新聞造假，NCC應該予以懲處。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，這次屏東縣長選舉的爭議，主要來自兩個方面，一個就是開票的時間，比起其他縣市久，讓人難免好奇為什麼。針對這點，中央選委會跟地方選委會應該趕快說明。除此之外，有效票數到底有沒有爭議，也應該趕快以實際數據具體說明。

另一方面是電視轉播報票的問題，賴祥蔚說，今年新聞台灌票嚴重，甚至誤導候選人與選民，主管機關NCC應該對誇張的亂象要有明確表態，而不是推給中選會而已。

賴祥蔚表示，這次三立新聞台在開票過程出現許多奇怪現象，譬如關於台北市長部分，民進黨的候選人陳時中長長時間領先，這跟其他新聞台都不一樣；此外，屏東縣長選舉，三立電視台將兩位候選人的票數對調誤植，雖然事後有澄清，但已衍生嚴重爭議，仍要負責任。

賴祥蔚說，三立新聞台應該說明是怎麼計票的，是他們自己派人到各開票所去統計，還是以政黨計算的票數為依據，要說清楚；如果是他們在編輯室自行填數字，那就是造假新聞，有違新聞倫理。

賴祥蔚指出，這次三立新聞台的開票新聞，已引起紛爭，NCC不要將責任推給中選會，而是要出來建立一套機制來約束所有新聞台，不能讓他們在選舉開票時灌票，因為如果在2024年總統大選時又發生類似狀況，那會造成全國性的動盪。

銘傳大學新聞系主任孔令信表示，三立新聞台政治立場明顯，因為怕所支持政黨的候選人輸掉，因此在開票時進行操作，不但引起民眾誤會，也造成「意圖使人不當選」的疑慮，雖然在事後有所澄清，但已在違法邊緣。

每次選舉都傳出有新聞台灌票，孔令信說，在選前，NCC就有責任告誡新聞台，要求他們不能在開票過程灌票，以避免爭議。這次三立新聞台的開票操作引發風波，得了一個教訓，他們應該加強內部自律，以後不要重蹈覆轍。