中國主要城市在周末爆發「反封控」抗爭活動成為本周一開始市場高度關注的焦點，但分析師表示，近期內中國不太可能因此對清零防疫政策做出重大變革。

投資人擔心中國國內情勢動盪以及北京當局可能的應對之道，周一美股主要指數期貨全面走低，亞洲股市普遍下跌，香港恆生指數收跌1.57%，表現尤為疲弱，但跌幅已較早盤大幅收斂。

分析師表示，引發社會動盪的原因之一，是地方政府落實中央政府的政策。麥格理首席中國經濟學家Larry Hu表示，只要最高層沒有明確下指令，地方官員為了保險起見就寧可堅守現行的清零政策立場。這讓許多人不滿，他們原本預期中央政府在本月早些時候宣布「優化防疫20條」後，封控措施將進一步放寬。

Larry Hu表示，未來一周可能至關重要，周末各地爆發的抗爭行動，使北京高層進一步闡明政策並提出更多指示的急迫感升高。

中國國家信息中心國際信息研究所高級研究員、中房研究院ICR院長秦剛表示，這「20條」可能需要一個月的時間才能完全落實，之後決策官員方可做出進一步的改變。他並表示：「顯然我們過度防控了，因為過度，所以帶來很多問題」。他並表示，中國經濟和社會無法繼續接受持續的封控。

受到上海硬封城拖累，中國第二季國內生產毛額（GDP）幾乎沒有增長，而第三季GDP年成長率為3.9%，遠低於3月份公布年增約5.5%的官方目標。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部門主管Bruce Pang表示，短期內，中國的新冠防疫政策只會微調，不會有太大變化，且重點將在消除病例與採取更精準的措施之間來回擺盪。不過，現在當局正在釋出信號，對於經濟路線、防疫政策和地緣政治關係將採取較為務實的態度，而這些都將有助於帶動中國經濟緩步復甦。