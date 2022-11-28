九合一選舉上周揭曉，擁有強大數據資料分析能力的《網路溫度計》自8月18日起推出「2022選戰溫度計為台灣讚聲」官方網站，根據「2022選戰溫度計」封關前11月15日最新預測當選率，國民黨有望攻下15個縣市，其中6都可拿下台北市、新北市，桃園市、台中市等4都，民進黨則維持平盤，6都守住台南市和高雄市。最終六都市長預測當選率全部精準命中，而全台除了尚未投票的嘉義市，11月15日封關預測當選率，命中率高達95.2％。

大數據營運長蔣志薇表示，2014年首次推出「選戰溫度計」，在2018年縣市長選舉中，百分百精準預測六都市長當選結果，今年封關預測整體命中率再創新高，持續在獨家專利「選舉預測系統」精進，就是希望提供更準確、更貼近真實社群聲音的網路溫度提供社會大眾做更客觀的參考依據。

今年《網路溫度計》「選舉預測系統」再度升級，社群溫度新增三指標，分別是網友對候選人好感程度的「好感分數」；近14天內，參選人在社群、討論區中的相關文章，計算平均每篇文章有多少留言數的「討論強度」；以及近14天內，參選人相關新聞出現頻道數量的「擴散廣度」，提供更客觀的預測依據。

台北市選舉自出三腳督已成定局，自網站上線開始，即預測蔣萬安當選率39.5％，陳時中36.4％，黃珊珊24.1％。在綜合包括「社群溫度」、「粉絲溫度」、「民意溫度」三項指標，11月15日選前封關預測當選率，蔣萬安預測當選率來到38％，陳時中32.4％，黃珊珊29.6％。

新北市部分，8月18日《網路溫度計》「2022選戰溫度」首日預測當選率，侯友宜高達55.2％，林佳龍44.8％，11月15日封關預測當選率飆上61.8％，林佳龍僅剩38.2％，雙方差距再擴大，最後結果也證實侯友宜連任成功。

台中市盧秀燕及蔡其昌8月18日預測選當率即高達60.4％，大贏蔡其昌39.6％。封關預測當選率，盧秀燕高達64％，蔡其昌僅36％，離黃金交叉仍有一大段距離，最後選舉結果，也證實選戰溫度計精準預計。

台南市黃偉哲8月18日首度預測下，當選率來到53.3％，國民黨派出的謝龍介26.7％，雙方差距近1倍，封關日預測當選率，黃偉哲61.1％，謝龍介小幅拉升到29.3％，最終仍吞下敗仗。

高雄市首次預測陳其邁當選率為59.2％，柯志恩40.8％，至封關前當選率，陳其邁拉升到69.3％，柯志恩再下探至30.7％，證實高雄市「韓流」已是過去式，「暖流」是現在進行式。

《網路溫度計》多年來持續透過網路爬文技術取得巨量資料，並利用語意情緒分析，產出網路大數據，在2014年九合一選舉首度推出「選戰溫度計」；2018年縣市長選舉中，精準預測六都市長當選結果；2020年總統大選，難以預估的韓國瑜得票率，選戰溫度計的預測與結果也僅有1.3％誤差，預測成功。蔣志薇表示，隨著技術演進，預測模型中所運用的《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統在這三項應用發展更為成熟，並且能更回應與豐富「社群溫度」指標概念。