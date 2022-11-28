由台灣大(3045)主辦的第四屆《2022年台灣大循環經濟論壇》今(28)日登場。以「ICT賦能、全球循環經濟大未來」為題，廣邀國內外專家，借鏡歐盟循環轉型案例，探討數位轉型下的循環經濟解決方案，並且共倡數位新使命(Digital with Purpose,DwP)，台灣大林之晨總經理表示，台灣大將持續超前部署ESG，響應「數位新使命(DwP)」，一起成為改變世界的重要推手。

林之晨表示，面對1.5度C絕處求生線，除了「Fight for Survival」，台灣大哥大更希望透過《2022年台灣大循環經濟論壇》攜手八大利害關係人，與國際標準同步接軌，打造淨零未來。唯有以科技轉型為核心的永續發展目標，才能扭轉氣候變遷的負面衝擊，他進一步表示，台灣大身為GeSI理事會成員，持續超前部署ESG，率先響應「數位新使命(DwP)」，呼籲世界各國公部門、民間企業及非營利組織，透過數位科技發揮動能，達成巴黎氣候協定及聯合國永續發展目標，一起成為改變世界的重要推手。

《2022年台灣大循環經濟論壇》今年首度邀請全球永續賦能倡議組織(GeSI)執行長Luis Neves跨海來台實體演講，分享歐盟最新循環經濟執行實例。Luis Neves曾於德國電信服務超過15年，擔任永續發展及環境長，並參與包括聯合國全球契約領袖團體等組織，以「ICT作為循環經濟賦能之驅動力：商機、科技推展、與挑戰」為題發表實體演講。Luis Neves強調，過去15年來，政策制定完全跟不上現實溫室氣體排放的腳步。數位科技是加速循環經濟的關鍵，數位新使命(DwP)則提供企業最佳實踐標準以及績效評估框架。而循環經濟絕對不僅僅是回收或綠化計劃而已，企業體必須審查商業模式、產品設計和供應鏈等實際作為，並配合組織文化改造才能達成循環經濟。

台灣大2008年開始展開第一階段「廢手機回收」，迄今累積回收19萬支手機，減碳14.9萬公斤，省下近一千個台灣家庭年用電量；手機內的有價貴金屬，包括金、銀、銅、鋁等則被回收再利用，15年累計回收5017公斤，經濟效益高達357萬。延長手機使用生命週期，台灣大不斷思考解方。2015年啟動進階版手機回收模式「舊機換新機」，透過門市收購舊手機，鑑價與修復之後，轉銷國內二手市場，甚至外銷東南亞、杜拜等國，八年來重獲新生的手機高達6.7萬支，累積經濟效益推估4.9億元。