民進黨嘉義市長候選人李俊俋持續站路口拜票。（李俊俋團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長選舉延長賽有5位候選人29日將抽號次，尋求連任的市長黃敏惠拚市政為重，將由競總幹部代表抽籤；民進黨候選人李俊俋則由台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及綠營團隊陪同到選委會抽號次。

嘉義市長重行選舉29日上午10時，在選委會辦理抽籤號次，有黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、民進黨李俊俋、國民黨黃敏惠、無黨籍陳泰山、鄭凱升等共5名候選人。

黃敏惠拚市政，今天上午出席議會總質詢，下午到城隍廟出席阮劇團歲末封箱感謝祭活動，對媒體詢問會不會憂心議員選舉投票率低影響市長選舉投票率？她說，原本11月26日的投票分成兩次投票，投票率低是預料中的，因而再次呼籲民眾12月18日市長選舉，請大家踴躍投票，嘉義市是民主聖地，用選票來表現民主的價值。

黃敏惠表示，29日要出席議會總質詢，由競總團隊及幹部代為抽籤，目前還是努力做好市政工作，她與競選團隊會踩著不變的步伐，繼續在地團結努力勤走基層，並配合黨中央的輔選規畫，努力認真往前走。

李俊俋今天繼續站路口拜票，並到落選的里長、議員服務處拜訪及致意送暖，他說，蔡英文總統辭民進黨主席，黨中央的輔選規畫將等本周三黨中央開中常會後，會較明確，他仍繼續在地勤跑鄰里基層拜票。

李俊俋還說，已邀請到台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、黨籍議員及競選團隊陪同他抽號次，團結大家的力量及用政策論述，拚贏回嘉義市。