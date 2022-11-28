九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務。外界關心行政院長蘇貞昌是否請辭，行政院發言人羅秉成已轉述，蘇第一時間有向蔡英文總統口頭請辭，但獲慰留，先留下來堅守崗位、推動各項政務。因此就有港媒分析認為，「這些都像是蔡早就針對敗選布局好的，賴清德看起來要在2024出線，過程並不輕鬆」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，由蔡英文領導的民進黨在這次九合一選舉中受到重創，這次地方縣市長選舉，民進黨只保住5席，堪稱1986年創黨以來，最慘的成績。而蔡英文也在選後辭去民進黨黨主席一職，更在第一時間慰留蘇貞昌，不過該份報導也提及，「蔡英文若為了能影響2024提名，蘇貞昌是否比照賴清德模式，也是明年1月下台，很可能就會有變數，留任下來的機會很高」。

該份報導更強調，在蔡英文宣布為敗選請辭黨主席時，就馬上有消息傳出代理主席是高雄市長陳其邁，陳其邁跟蔡英文關係好，陳其邁在代理期間很可能會聽命於蔡。最後是民進黨黨主席的改選，蔡英文、英系、蘇系等勢必會再派出一組代理人出來，那有意爭取2024的賴清德也必然會為了佈局2024而考慮，「接下來黨主席改選，將會是一場民進黨鬥爭的開始，也可說是蔡賴之爭繼續上演」。