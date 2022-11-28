「養身溫泉一泊二食專案」可入住網友票選「最美房間」，欣賞超美的海景和夕陽。(淡水福容飯店提供)

天涼泡湯「趣」，美好的溫泉假期讓人身心都放鬆，用黃金美人湯、美食、美景讓心情變得更美麗。(淡水福容飯店提供)

淡水漁人碼頭福容飯店獨特的郵輪造型外觀令人印象深刻，連4年榮獲易遊網「全台最美飯店」。(淡水福容飯店提供)

天涼泡湯「趣」，天氣轉涼，美好的溫泉假期讓人身心都放鬆。淡水漁人碼頭是北台灣秘湯新聚落，近年來，不少熟門熟路的客人在秋冬季節來泡湯。連4年榮獲易遊網「全台最美飯店」四連霸的淡水漁人碼頭福容飯店，線上旅展「泡湯休閒券」每套10張4000元，平均每張400元，平假日都能用，而且免加價。

座落於淡水漁人碼頭風景區的福容飯店，獨家引進來自大屯山脈下的碳酸氫鈉泉，碳酸氫鈉泉又被稱為「黃金美人湯」，水質有種特別的滑溜感，泡在碳酸氫鈉泉水裡，彷彿浸在天然的化妝水裡。飯店擁有得天獨厚的自然資源，還可看到世界級絕美夕陽，搭乘捷運淡水線轉乘淡海輕軌，步行5分鐘即可抵達，交通便利。

迎接泡湯旺季，業者推出「養身溫泉一泊二食專案」，即日起至明年1月31日，雙人平日售價7999元，包含Check in 網友票選「最美房間」，欣賞超美的海景和夕陽，享受溫泉大眾池「黃金美人湯」，以及翌日早餐2客和「鍋物祭」雙人火鍋，暖身暖心又暖胃；假日需加價1000元。

此外，業者還推出「雙人溫泉一日遊」，溫泉大眾池加「鍋物祭」雙人火鍋優惠價2799元加1成。不管是一泊二食還是溫泉一日遊，平日在阿基師茶樓享用精緻海陸火鍋；假日則在田園咖啡廳享用老火黃金鍋或東北香辣鍋。

台北國際旅展雖然結束了，飯店的線上旅展還在進行中，即日起至11月28日，「泡湯休閒券」每套10張4000元，平均每張400元，業者標榜免加價，平假日都能用；買泡湯券就送餐飲消費滿額200元抵用券2張、淡水「阿熊勇闖歡樂島」門票200元抵用券2張。業者表示：「很多民眾完全不知道淡水也有溫泉，近年來我們持續推廣，不論是溫泉住宿專案、一日遊專案或是旅展泡湯券銷售的業績，一年比一年好，平均每年都成長1到2成的業績。」