在花仙子們翩翩飛舞中，盧秀燕與立委江啟臣、台中市府多名主管一同在小花圃內種下花朵，象徵「2022台中國際花毯節」正式啟動。(林欣儀攝)

台中花卉慶典「花毯節」將重磅回歸！去年因疫情暫停舉辦的台中國際花毯節，12月3日在新社登場，市長盧秀燕28日出席宣傳記者會表示，市府今年以「心花開」為主題，打造宛如普羅旺斯般的美麗景緻，過去一併舉辦的花海節雖因烏俄戰爭缺糧等因素仍停辦，但周邊環繞玉米田的花毯也別有風情。

在花仙子們翩翩飛舞中，盧秀燕與立委江啟臣、台中市府多名主管一同在小花圃內種下花朵，象徵「2022台中國際花毯節」正式啟動。盧秀燕表示，今年花毯節於12月3日至18日、在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉辦，打造面積2公頃的花毯，市府將在捷運站等處設免費接駁點，呼籲民眾搭公共運輸工具賞花。

盧秀燕強調，原本由農委會舉辦的花海節，今年因烏俄戰爭缺糧，農委會為籌備糧食仍決定停辦，市府透過江啟臣協助商借原花毯節的場地舉辦，雖四周都被玉米田包圍，但金黃色的玉米田繞著花毯，也能呈現另一番美感。

行政院農委會水土保持局台中分局長邱啟芳指出，水保局致力於推動「優遊農村」，民眾來賞花之餘，也能到豐原、東勢等地區走走，體驗農村特色與職人旅程。觀旅局則結合民宿協會推出5大特色遊程，邀請花藝師於協中街與華豐街口、白冷圳紀念公園作花卉布置，並有20項加值體驗。

觀旅局長韓育琪說，今年花毯節使用包括四季海棠、聖誕紅、向日葵等花草，組成大型花卉裝置藝術，並打造120米長的南法風格街道，活動期間的周休假日並有舞團、樂團、魔術秀及創作音樂演出，盼打造台版的普羅旺斯。