雲林縣3寶爸被誤認潑漆名車遭惡煞砍成重傷，引發各界關注。（虎尾警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣王姓男子被誤認潑漆名車，遭6名惡煞持利器砍殺，其妻哭訴丈夫四肢幾乎被砍爛，她與3名幼兒不知如何是好，請大家主持公道，引發各界關注，28日雲林縣長張麗善表示她很心疼，嚴正譴責行凶惡徒，已請警方一定要讓歹徒接受法律制裁，還給被害人公道，並請縣社會處關心受害者家屬，提供必要的協助。

王姓男子25日凌晨開車載友人到虎尾某會館，友人先下車進入會館，他在車內講電話，不料對面有1輛名車遭人潑漆，對方以為是他所為，持利器砍傷其手腳，失血過多送加護病房，所幸經急救已脫離險境，警方在現場逮捕6名嫌犯送辦。

張麗善得知此事後表示，有民眾在虎尾遭到嚴重砍傷的治安事件，她與大家一樣重視，看到家屬傷心欲絕的控訴，她很心疼，要嚴正譴責行兇惡徒。她已與警察局局長李謀旺了解案情，一定全力協助檢察官辦案，讓歹徒接受法律制裁，還給被害人公道。

張麗善說，她已請縣社會處前往被害人住家關心，提供所有必要的協助，目前被害人尚在醫院治療，所幸沒有生命危險。她要嚴正警告有意挑戰治安者，千萬不要有任何僥倖心態，執法單位絕對會嚴辦，她也絕對不會縱容。

王妻哭訴，她接獲醫院通知丈夫在醫院，慌亂丟下3個熟睡的幼兒趕往醫院，看見丈夫渾身是血、四肢幾乎被砍爛，醫院發出病危通知，忍不住崩潰大哭。家務事本不想公開，但她孤兒寡母無權無勢，希望請大家主持公道。

檢察官偵訊6名嫌犯後，諭令3人分別以20萬至60萬元具保；另3人向法院聲押，法官裁定3人具保。雲林地檢署認為，檢察官對動手3人聲請羈押，法官竟然無視被害人傷勢及案件情節重大，且嚴重破壞社會治安，給3人分別以5萬元、5萬元、10萬元具保，對此裁定極不認同，28日提出抗告。