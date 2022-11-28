哥倫比亞自由黨主席葛藍（左二）捐贈《安地斯山的母親》300冊給聯新國際醫院。（呂筱蟬攝）

哥倫比亞反毒國母格羅莉亞‧帕瓊在2021年獲選第24屆周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，今年由其子璜‧曼努爾‧葛藍代表來台受獎。聯新國際醫院28日邀請他到醫院參訪，也彼此交流在不同國度撒下善的種子，一同實踐熱愛生命的理念與價值。

這次活動起源於周大觀文教基金會於2019年辦理「台灣愛‧南美情—台灣生命鬥士送愛哥倫比亞、秘魯系列公益活動」，聯新國際醫院院長許詩典受邀擔任該案副總團長，在到訪哥倫比亞期間，對葛藍家族致力哥國反毒工作所做的貢獻與犧牲，深感敬佩。葛藍則對聯新國際醫院戮力推動「沒有圍牆醫院」和「送愛到天堂—尼泊爾期望醫療中心」的願景與努力，感到欽佩與高度興趣。

葛藍同時也是哥倫比亞自由黨主席，他代表母親捐贈反毒國母繪本自傳《安地斯山的母親》300冊給聯新國際醫院，許詩典則回贈《沒有圍牆醫院》、《以愛為名：醫者的行旅》等2本書。許詩典致詞時說，對帕瓊女士一家傾盡心力反毒扶貧的貢獻感動與佩服，醫療救的是「人」的生命，而他們救的是「國家」的生命，付出的廣度與深度截然不同，但善的意念與本質卻是相同的。聯新國際醫院致力打造「沒有圍牆醫院」，能提供他們對醫療有不同面向的思考。

葛藍則說，此行對於醫院的專業醫療環境、深耕社區醫療、致力於健康促進與公益活動、以及投身尼泊爾期望醫療中心所做出的實踐，感到印象深刻與敬佩。

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