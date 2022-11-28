大陸流量女神楊冪擁有甜美臉蛋和性感身材，從出道以來話題不斷，帶貨能力超強，是各大品牌和劇組青睞的對象，她2013年與香港演員劉愷威結婚，後來卻因聚少離多，2018年宣布結束5年婚姻，近日劉愷威大方認愛，楊冪就被拍到在大街上親密摟男子肩膀，掀起網友熱議。

楊冪前夫劉愷威離婚4年後公開認愛，透露與女演員李曉峰交往中，新戀情引起網友注意楊冪動向，日前網上流出一張楊冪與男子的親密照，只見楊冪身穿白襯衫與牛仔褲，身邊有個比她矮的男子，楊冪將手搭在對方肩膀上，低頭微笑相當霸氣，男子的手摟著楊冪的腰，兩人公開的親密舉動引來旁人回頭圍觀，如此互動讓網友還以為是新戀情，有眼尖的粉絲就認出該男子是作家郭敬明，澄清兩人只是友誼。

楊冪被拍到當街與郭敬明摟肩。（圖／微博）

郭敬明是作家出身，2013年曾親自執導小說改編電影作品《小時代》，之後轉型成為導演，楊冪在戲中擔任女主，與郭敬明合作後演藝事業更上一層樓，戲外也維持不錯的交情，多次在大眾面前互動秀友情，被拍當時楊冪正在拍攝《愛的二八定律》，郭敬明前去探班，許多粉絲直呼：「這個身高差，真萌」、「小四（郭敬明）好嬌小，這是可以說的！楊冪腰線直逼小四的胸」、「全世界都知道郭敬明是gay，和楊冪姊妹情啦」、「姐這個照片真的男友力爆棚」、「誰和郭敬明站一起都像個巨人」、「我昨天刷到了，還以為是小時代時候的！」。