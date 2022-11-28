國策院今天舉行九合一選舉分析座談會。（中評社）

民進黨英系立委羅致政今（28）日分析民進黨這次九合一選舉大敗，包括大環境、疫情影響；另外就是民進黨內自己要檢討，選舉策略、戰術等都出了很大問題。

根據《中評網》報導，國策院今日舉行九合一選舉分析座談會，由董事長兼院長田弘茂主持。與談者有兩岸政策協會理事長譚耀南、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛、國策院執行長郭育仁、國防安全研究院所長蘇紫雲、中山大學助理教授張珈健、師範大學東亞學系教授范世平、民進黨立委林俊憲、羅致政等人。

羅致政分析敗選原因表示，第一是大環境影響，包括疫情及經濟影響，對民進黨非常不利，也是討厭民進黨的基礎。

另外就是民進黨自己要檢討，選舉策略、選舉戰術等都出了很大問題，任滿的縣市理論上要初選，但這次除了屏東縣都沒有初選，提名過程中台北市、新北市、桃園市換將等都沒有處理好。

羅致政指出，國民黨就是鎖定疫情，討厭民進黨、下架民進黨；但是民進黨就只是反擊，沒有主軸，民進黨支持者不知道為何而戰。

最後，羅致政坦言，林智堅論文事件、網紅比候選人更大聲等，都是選舉敗選因素。