教育部主辦的「全國高中工業類學生技藝競賽」，共有132所學校、984名選手參與競技，國立南投高中選手勇奪2座金手獎及2項優勝，其中，戴維毅在「電腦輔助機械製圖」職種勇奪金手獎全國第1名；洪冠霖在「數位電子」職種榮獲金手獎第3名。

南投高中校長傅國樑表示，參加技藝競賽的選手，從早到晚不斷練習精進技藝、突破自我，無形中培養解決問題解的能力，也提升抗壓性與吃苦耐勞的做事態度，不論得獎與否，都會成為台灣的優秀人才。

戴維毅表示，全國工科賽是一生只有一次的比賽，希望自己可以拿到好成績保送大學，比賽最後榮獲第1名佳績，非常開心，也感謝指導老師陳偉民與學長的教導，直到比賽前，還一直提醒他注意事項，不斷加油鼓勵。

洪冠霖說，能夠在全國工科競賽的激烈競爭中脫穎而出，獲得金手獎，讓他感到欣慰及興奮，非常感謝指導老師趙錫亮和傑出學長的幫助；也要告訴學弟們，如果有能力，可以到選手室試試看，掌握科技先驅身懷絕技，放大視野開創未來。

蕭祐宏在「機械製圖」職種獲得優勝，指導老師楊寅樑；他說為了一生中只有1次的比賽，以最大的努力與實力投入比賽，縱使成績沒有預期的好，也是歷練的過程，努力沒有白費。

陳宗坤在「電腦修護」職種獲得優勝，他感謝指導老師葉志祥的付出，還有在選手室一路相伴的夥伴、學弟還有傑出學長的支持，才能得到這項榮譽，他會繼續努力。