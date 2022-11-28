台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺。今起開始登記。被點名國民黨市議員王鴻薇、徐巧芯表達沒意願遭解讀避戰，徐表示，「選戰不是只有一種方式，不是只有我選才叫選戰，不是只有我選才不叫避戰」。

徐巧芯今天受訪重申，自己晚上就要高歌離席，直接出國，今天開始登記，所以登記期間她人完全不在國內，也所謂就是無從登記，自己戶籍在南松山，當然戶籍可以遷，但她沒想要遷，她想用具體行動來證明沒有打算參與這場補選。

至於人選部分，相信黨中央會透過科學民調，找到最能夠勝選的人，她也會全力支持國民黨所推出的人選。

由於綠營已有人選快速表態，徐巧芯及王鴻薇被解讀避戰。徐巧芯指出，民進黨北市議員阮昭雄、民進黨前北市黨部主委吳怡農都沒選議員，跟他們的情況不同，無法比較，她跟王鴻薇剛選完議員，還沒就任下一屆議員。

徐巧芯說，相信國民黨可以找到厲害的人出來選，在北市人才濟濟，到時候他們會出來幫忙，沒有避戰的問題。

她強調，「選戰不是只有一種方式，不是只有我選才叫選戰，不是只有我選才不叫避戰，有厲害的人出來選，我覺得他很棒，推薦給大家，幫他輔選，也是『戰』的一種」。

至於自己推薦誰？徐巧芯表示，自己沒想這麼多，之前王鴻薇有點名她很不錯，她也反過來推薦王，不管王鴻薇出不出來選，在今年選戰王鴻薇表現很好，大家都有看到。

徐巧芯強調，讓表現好的人有更多機會，是她對國民黨期待，不管是謝龍介、柯志恩還是王鴻薇都一樣，國民黨必須要論功行賞，有表現好的人、做得好的人，要有更多發揮空間，讓更多人看到這些人是代表國民黨的人，人民才會支持、相信國民黨做得到。