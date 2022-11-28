疫情再重燃，但瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪28日仍預計，明年第二季疫情限制將大幅放鬆，而受大宗商品價格下跌、經濟增長改善和資產減值減少的支撐，估計MSCI中國指數盈利將增長15％至20％，「中國股市2023年告別冬天」。

王宗豪指出，考慮到MSCI中國目前動態市盈率約9.8倍，假設有關指數多輪反彈回歸歷史均值，預計或會推動市場總回報率達到25％至30％。王宗豪對明年中資股持樂觀態度，看好餐飲、動力電池供應鏈和運動服飾，也看好白色家電和休閒行業。

另外，中國人民銀行上周五降準，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管汪濤指出，降準符合市場預期，有助保持流動性合理充裕並降低實際融資成本，而隨本次及未來存款準備金率和存款利率進一步下調，未來幾個月有可能觸發貸款市場報價利率（LPR）小幅下調5至10基本點，進而降低實體經濟的實際融資成本。

汪濤預期，預計貨幣和信貸政策支持繼續加碼穩增長，該行依然預計今年第四季和明年第一季經濟增長動能可能持續乏力，明年第二季才有可能開始大幅反彈。