美國聯準會（Fed）日前公布11月會議紀要，顯見升息大方向雖不變，但升息步調走緩已成共識，市場預期12月升息幅度縮小至2碼，大鷹變小鷹，全球投資情緒受鼓舞，新興亞股上周普遍收漲。

觀察上周資金流向，外資熱錢持續回流，連四周淨流入亞股，上周資金主要集中在台灣、南韓，單周淨流入各達9.3億美元、3.5億美元，泰國、印度、印尼淨流入金額都在1億美元上下，其中，越南單周淨流入達6,500萬美元，外資連四日買超。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，美元指數轉弱，非美貨幣出現喘息空間，吸引外資回流亞股，上周台股以生技類股指數上漲5.62％最多。

台股短期仍為高檔震盪格局，仍須注意外部通膨、聯準會升息、地緣政治風險等潛在影響因素。

中信投信建議，投資人關注具長線題材的趨勢性發展產業，如車電、網通、資料中心及高效運算，及最上游題材聚集的半導體業。