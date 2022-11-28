九合一大選綠營慘敗，綠委何志偉與英系大老洪耀福開撕，同黨立委高嘉瑜雖對此回以傻笑與乾咳，但她仍心繫力抗台灣第一民怨的高房價。高嘉瑜呼籲，如果有權者能轉念、聽諫，願意把台灣現在迥異於全世界房屋制度的公設計價畸形、灌水狀況，導正為與全世界所有正常國家相同的實坪制，則「改實坪制者，得天下。因為民心，就是天下。」

「現在正是大刀闊斧改革的最好時刻！我還是要繼續說：實坪制。」高嘉瑜今(28日)在臉書發文表示：如果有權者能轉念、聽諫，願意把台灣現在迥異於全世界房屋制度的公設計價畸形、灌水狀況，導正為與「全·世·界·所·有·正·常·國·家·相同的實坪制」；人民就會真正相信、看見，有權者願意解決台灣第一民怨高房價的決心和行動。

她強調：改實坪制者，得天下。因為民心，就是天下。

高嘉瑜還說，她也會持續力推平均地權條例，檢討高公設，落實居住正義；檢討汽車高關稅、不合理貨物稅問題，監督燃料費隨油徵收。