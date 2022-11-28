29日凌晨3點世足賽H組將上演一場葡萄牙面對烏拉圭的復仇之戰，C.羅納多能否延續傳奇？蘇亞雷斯是否重振旗鼓？全世界足球迷都在關注著！不過，葡萄牙除了C羅外，還有菲立克斯與B.費南德斯雙刀護衛，有機會以2連勝之姿順利出線。

葡萄牙在本屆世界盃首戰就3比2擊敗迦納，取得3分積分領先，烏拉圭與韓國0比0握手言和，因此葡萄牙對上烏拉圭之戰只要不輸球就有很大的希望晉級，但可能嗎？答案是不可能的。

因為2018年俄羅斯世足賽16強賽就是烏拉圭與葡萄牙交手，當時烏拉圭前鋒卡瓦尼獨進2球，1比2淘汰了葡萄牙。

所以明日之戰就是葡萄牙的復仇之戰，尤其是C羅更要憑藉這場戰役超越阿根廷梅西，再次站上世界足球舞台之巔。

葡萄牙最有可能排出的戰線是4-3-3，柯斯塔依舊是坐鎮防守大門，4名後衛則是英超曼城球星坎塞洛、狄亞斯、D.佩雷拉、葛瑞洛，中場由B.席爾瓦領軍，搭配歐塔維歐領軍和內維斯，前鋒C羅當仁不讓，菲立克斯和首戰傳出2次助攻的B.費南德斯組成三箭頭，也讓葡萄牙的攻防更加穩固。

葡萄牙不但要在這場比賽報2018年落敗之仇，還要進一步搶下H組龍頭寶座，如此一來就可能在16強單淘汰賽躲過奪冠呼聲最高的「森巴軍團」巴西，此役非贏不可。