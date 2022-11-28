為增進民眾對眷村的認識，岡山眷村文化協會結合高雄12家企業打造陸、海、空軍眷村特色旅程，民眾可以上官網「眷戀高雄」報名，費用600元起，就可以一日遊岡山、左營或鳳山的眷村，6人成行。

岡山眷村文化協會28日在航空教育展示館舉行記者會，介紹岡山、左營與鳳山的特色旅程。岡山在地的明德食品公司、得意志公司、岡大匯館、鳳山陸軍黃埔新村的工房企業社、左營海軍建業新村的民宿業者等與會。

這12家企業從今年4月成軍，透過經營品牌官網、AR擴增實境尋寶遊戲與粉絲專業等，推出陸、海、空眷村特色旅程與伴手禮。讓民眾到岡山、左營與鳳山等地參訪。日前已經有邀請民眾到三地旅遊，獲得不錯的口碑。

旅程另有2日遊與3日遊的深度旅行。透過遊程，讓民眾了解岡山空軍、鳳山陸軍與左營海軍、舊城風華，品嘗眷村美食。

高雄市岡山區航空教育展示館內陳列各式飛機。（林瑞益攝）

至於航空教育展示館，業者表示，過去兩年因為受疫情影響，慘澹經營，近年來隨著疫情降溫，民眾入館的人數已經增加許多，希望愈來愈好。該館放置近50架中、美、蘇戰機與客機，是亞洲唯一的懸吊飛機博物館。