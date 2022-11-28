金馬影后林青霞儘管已息影28年，「台灣影壇第一美女」的封號仍屹立不搖，近日她旋風回台，成為火熱的話題之一。有臉書粉專將林青霞早年的照片加上網美濾鏡，竟然發現是「多此一舉」的事情，因為修圖前後都非常好看。

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」28日上傳一張分割圖，寫著：「如果將八零年代已經趨近完美的女星，再套上屬於現代的軟體濾鏡」，畫面中，林青霞早期的美照，加入磨皮、美白等修圖濾鏡，整個人亮了好幾階，不過精緻的五官幾乎跟修圖前沒有差別，原PO忍不住讚嘆：「雖然多此一舉，但都美。」

此圖發布不到一天，就累積1.1萬個讚，網友七嘴八舌地留言：「那年代的美女是真正驚人的美，各個還帶仙氣」、「多此一舉～這句成語完全引用上了」、「原版的比較好看」、「天生麗質的人再錦上添花還有多餘的感覺」、「以前的美是真正的美，現在的美是科技美。」

林青霞70年代和胡因夢（胡茵夢）、周丹薇和胡慧中並稱「台灣影壇四大美女」，有網友9月在臉書社團「復刻舊時光」分享她們的珍貴合照，沒有修圖的高顏值引起網友震撼，紛紛留言：「真的好漂亮，現在的女明星真的比不上」、「每個人都有個人特色，不像現在整型成複製人大軍。」