搭乘手扶梯時，許多民眾都習慣空出左方位置，不過也有不少人習慣站穩踏階。一位媽媽表示，最近她和3歲女兒在台北大直ATT賣場搭手扶梯，遇到一位年輕妹妹不斷在後方要求借過，她基於安全理由決定不讓過，沒想到妹妹卻一直往前頂、推擠，還要求她應該往右邊站，讓媽媽相當氣憤。不過貼文一出讓許多人開罵，認為原PO完全不理會妹妹的借過是不禮貌的舉動。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當時她帶著女兒搭手扶梯，遇到年輕妹妹在後方狂喊借過一下，她基於安全決定不理會，結果妹妹還一直頂、一直喊借過，搭完手扶梯後，雙方開始大吵一架。

原PO分享，當時妹妹指責應該要站右邊，她則反罵妹妹自己上網查，百貨公司手扶梯根本沒分左右邊，既然妹妹照捷運之前說的要站右邊，那現在捷運一直在喊握緊扶手站穩踏階，到底是在吵什麼吵？原PO強調，「百貨公司有樓梯吧！趕時間可以去走樓梯啊，趕投胎不要拉我女兒一起，趕時間是妳家的事」。

對此，許多人紛紛回應，「希望你之後跟你小孩不要有什麼事趕時間，然後別人不借你過也是剛好而已」、「所以希望那天你不會遇到急事喊借過沒有人理你，同理心好嗎？」不過也有網友說，「支持媽媽，手扶梯沒人在借過的！」、「一堆說要借過的真的刷新三觀，都沒聽過廣播說站穩階梯、緊握扶手嗎？」

另外有不少人認為，問題是原PO對於妹妹的借過完全沒有回應，「手扶梯本來就不用讓沒錯啦，但你當下可以跟她說移動很危險，而不是站在那邊裝沒聽到」、「覺得你有一點得理不饒人」、「感覺你比較不禮貌耶！就算不讓也跟他說一聲吧！」