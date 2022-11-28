歐洲央行(ECB)政策制定官員Klaas Knot周一表示，本季度的歐元區經濟成長率可能會變為負值，但是並非一定會出現衰退，因為一些經濟資料(特別是德國的資料)出現意外地上修。
「如果你看看德國，該國經濟實際上比人們所擔憂的要更好，我們並非註定會陷入衰退」，Knot在巴黎的一場會議上表示。
「毫無疑問，我們的成長將會減弱」，直言不諱的鷹派人士Knot說，「但是我們也需要更疲軟的成長，才能讓通膨回到目標水準」。
歐洲央行(ECB)政策制定官員Klaas Knot周一表示，本季度的歐元區經濟成長率可能會變為負值，但是並非一定會出現衰退，因為一些經濟資料(特別是德國的資料)出現意外地上修。
「如果你看看德國，該國經濟實際上比人們所擔憂的要更好，我們並非註定會陷入衰退」，Knot在巴黎的一場會議上表示。
「毫無疑問，我們的成長將會減弱」，直言不諱的鷹派人士Knot說，「但是我們也需要更疲軟的成長，才能讓通膨回到目標水準」。
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