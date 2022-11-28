股市今年自高點回落，下跌幅度曾達3成，10月底才落底回穩；富邦投顧董事長蕭乾祥今於「2023富邦財經趨勢論壇指出，展望2023年全球GDP持續下滑、甚至有可能進一步衰退，產業在消化庫存、企業獲利降溫及股市評價下修等情況下，明年台股還有回落的可能性，要到第3季才趨於穩定，大盤指數將在1萬2000點至1萬6000點區間震盪、呈橫向波動格局。

蕭乾祥指出，影響今年股市最重要因素就是通膨壓力，全球供應鏈重組、疫情衝擊勞動市場供需失衡，推升薪資上升，卻持續有缺工現象；接下來市場三大主軸，包括高物價成常態、低利率環境不再、產業由虛轉實，全球股市評價向下的趨勢下，投資策略也要有所調整。

通膨、升息環境下，全球科技產品市場終端買氣降溫，蕭乾祥認為，台灣上市企業獲利在庫存調整壓力下，壓抑獲利成長動能，明年台股上市企業獲利甚至出現衰退的壓力、然而，台灣科技產業最強的競爭優勢仍在半導體製造產業，預估半導體製造業產值雖然增速放緩，但仍可望續創新高。

蕭乾祥進一步指出，過去台股加權指數本淨比區大約落在1.5-2.4的區間，面對全球貨幣政策緊縮、經濟景氣降溫，全球股市評價調整、台股企業獲利向下修正等多重因素，預測明年台股加權指數本淨比將會落在1.5 - 2倍區間，換算指數則是落在1萬2000點至1萬6000點。

選股方向上，看好半導體、電力儲能、電動車相關及績優傳產藍籌股四大族群，投資人可以針對這四大族群的績優個股輪動低接布局來回操作。