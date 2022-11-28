太設(2506)今(28)日下午舉行業績發表會，今(111)年無完工交屋個案，營運表現較為保守，不過，明(112)年將有位於陽梅總銷大約9億的個案可以入帳，業績將重返成長軌道，後(113)年若危老重建案-敦南麗舍順利完工，將為當年度業績展開貢獻。

太設認為明(112)年房市將面對六項挑戰，包括通膨是否會持續；建融是否進一步緊縮；升息力道是否有趨緩、房市管制措施、金融市場的震盪、房市籌措資金管道會不會再緊縮，以及疫情發展。

太設總經理陳清暉指出，政策打壓房市希望房價能夠下來，但因土地取得成本比較貴，加上缺工缺料很嚴峻，事實上價格沒有下來多少。今年初雖然房子很好賣，但建築成本未必能控制，所以現在很多建商，會先把案子先發包，成本能掌控後才會推案。

太設宜蘭建業段正在申請都審，目前正在審查中，明年Q2請建照後，希望能在明年Q2推出。另外，陽光四季第二期目前也在規劃當中，此案基地面積達3100坪。至於雨農市場都更也在進行當中。