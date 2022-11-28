經濟部28日公布最新投資審議委員會結果，在僑外投資部分，其中以英屬開曼群島商PROLOGIUM HOLDING INC.以新臺幣56.99億元增資輝能科技股份有限公司，從事電池製造等業務最高。

經濟部表示，盧森堡商LUXEMBOURGINVESTMENT COMPANY 493 S. A R. L.以18億4,960萬元投資設立貝能數據資產股份有限公司，經營一般投資業、不動產租賃等業務；英屬開曼群島商PROLOGIUM HOLDING INC.以56億9,999萬9,700元增資輝能科技股份有限公司，從事電池製造等業務；英商TAIWAN CUBE SOLAR INVESTMENT LIMITED以20億7,042萬元增資台灣和暄綠能股份有限公司（實行後持股比例100％），主要業務為台灣區域之再生能源開發、興建及營運。

在對外投資部分，台灣水泥以發行普通股參與發行海外存託憑證所募集之外幣資金3.8億美元，對外增資英屬開曼群島TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED，從事投資控股業務。

另，上市（櫃）公司對中國大陸投資（專案審查案件）部分，光寶科技以債權人民幣3億6,657萬6,436.82元（約5,498.6萬美元），取得大陸地區江西星星科技股份有限公司增資股份4,582萬2,055股，從事經營各種視窗防護屏、觸控顯示模組、新型顯示器件及相關材料和組件的研發和製造之業務。