台南市21歲邱姓男子是人蛇集團成員，誆稱協助辦貸款、買佛牌，詐騙國人到緬甸KK園區，回台可獲利150萬元，1名邱女上當被收走護照還「坐桶子」偷渡到緬甸KK園區，為脫身還詐騙他人；警方發現，邱男竟以同樣詐騙手法帶台中1名男子到緬甸，受害男子去2個月後受不了被囚禁，半夜跳河泳渡逃離園區到泰國報案獲救，讓此案曝光。

據警方了解，KK園區被稱為「水溝谷」，隸屬緬甸克倫邦苗瓦迪市，有人口販運最終站的惡名，當時這名受害男子疑為了脫逃詐騙集團控制，在大半夜沒有任何竹筏協助下，獨自游泳從莫伊河倉皇逃離到泰國邊境求救。

台中市刑大偵五隊指出，邱嫌以「前往泰國辦理高額信用貸款」為騙術理由，信用貸款額度可達150萬元，僅需支付手續費20萬元，實際上拿到130萬元，去泰國7日等銀行審核通過即可回國等語，來詐騙國人出國，邱嫌負責協助被害人辦理護照，接送至旅館住宿，提供餐飲等。

被害男子7月份搭機到緬甸，過程中護照遭沒收、人被詐團控制、強迫從事不法工作，績效不佳或向外求救，就可能會被關、被凌虐，美夢成噩夢。警方於8月中旬接獲被害人家屬報案後，經由檢警偵辦，被害人於9月初自泰國返台向警方說明案情後，檢警組專案小組開始追查。

警方於9月底持檢察官核發之拘票拘提到案，全案解送臺中地檢署偵辦，經檢察官偵查終結，以邱嫌涉嫌犯刑法第297條第1項意圖營利以詐術使人出國、同法第339-4條詐欺取財未遂及違反組織犯罪防制條例、違反人口販運防制法第32條等罪嫌移送起訴。