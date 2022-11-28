第23屆金手指獎頒奬典禮於11月4日圓滿結束。今年度金手指獎首次增設終身成就獎，該獎項由台新文化藝術基金會董事長鄭家鐘先生獲得。

現為台新文化藝術基金會董事長鄭家鐘先生，國立台灣大學經濟研究所碩士，曾任工商時報社長兼總編輯、中天董事長、中視總經理、中國時報業務部總經理；創立中時網路科技公司、時報資訊等多個職位身份。1999年在時報任職期間與PChome共同創辦華人世界第一個網路獎項「Click金手指網路獎」，為拔擢人才、促進產業發展提供巨大貢獻。跨入金融領域後，更致力於推動公益事業、積極參與藝文及數位產業相關事務，對於經驗分享、提攜後進不遺餘力。在業界的卓越成績和高尚品德讓鄭家鐘先生獲得本年度的金手指終身成就獎。

採訪中，鄭董事長對於在金手指獲得終身成就獎感受很深刻，他表示「一件事情從微小還沒有發展的時候就有人願意站出來為這個行業做一個里程碑，經過23年以後他竟然長成了一棵大樹，給我很大的啟發，這年頭有創意的事情，只要有機會一定要早點做。」

對於台灣創意產業未來的期望和祝福，鄭董事長認為「未來台灣也好世界也好，都會面對到很多挑戰。科技的發展、永續議題的挑戰，這兩股趨勢會在經濟和政治方面造成重大影響。」而鄭董事長也表示他相信在創意人腦袋裡面這些都不會是困難，而是一個機會。希望在未來這段時間所有創意人能夠一起來迎接科技和永續的挑戰。