丹麥皇家空軍F-16戰機

近幾個月來，印度「光輝」輕型戰機（Tejas LCA），中巴的JF-17「雷電」（Thunder）/「梟龍」戰機，還有俄羅斯的米格（MiG）-35似乎都在阿根廷的採購參考名單上。

然而，如今卻出現了戲劇性轉變，據《歐亞時報》（The EurAsian Times）和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）27日報導，阿根廷空軍高層代表團據說正在丹麥，以評估二手 F-16 戰機，而延後了印度「光輝」戰機的技術評估。

阿根廷空軍的30架現役戰機早已老舊，7架自製IA 63教練機是在1980年代末打造，而23架美製A-4「天鷹」（Skyhawk）攻擊機則是1950年代打造。不過，自從1982年阿根廷和英國爆發福克蘭戰爭（Falklands War）後，英國就持續對阿根廷實施武器禁運。

阿根廷雖想汰換戰機，但近幾個月來，由於俄烏戰爭影響，俄羅斯受到國際嚴厲制裁，專家認為，MiG-35已掉出名單。然而，就算俄烏沒爆發戰爭，單憑MiG-35是俄製，美國就不會點頭。只要英國祭出「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA），布宜諾斯艾利斯就只能向這些俄製戰機說再見。

同樣的，由中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17因為有中國技術，華府也很感冒。雖然倫敦能以駕駛座椅是英製為由，阻止「梟龍」戰機買賣，但中方也能提供自製座椅，避開相關阻撓。

因此，顯然倫敦非正式給了華府綠燈，讓阿根廷有採購F-16戰機的可能，不然阿根廷國防部航空和空軍專家怎麼會出現在丹麥，評估起這些二手戰機來。

另外有報導傳出，中國派送了幾架JF-17給阿根廷，以供當地空軍評估，前後持續了將近1個月。但據說美方施壓，要阿根廷放棄相關交易。但如果JF-17戰機採購案成交，就意味中方在美國後院立足，後來華府就設法要讓阿根廷買丹麥二手戰機。

另一方面，原本阿根廷要再次評估印度「光輝」戰機，但國防部消息人士說，代表團已延後相關行程，轉往丹麥去了。F-16是美製戰機，而布宜諾斯艾利斯已不斷表示，很想買這款戰機。不過，阿根廷並未說明，丹麥、印度和中國的戰機競標案究竟進展到什麼程度，而只證實，這3國都加入了競標行列。

❗️Report:



An Argentine Air Force mission is now in Denmark to assess used F-16 fighter aircrafts



Argentina is also evaluating the Chinese JF-17 Thunder and HAL Tejas in addition to the Danish choice. Reportedly Argentina appears to be postponed the technical assessment of TEJAS pic.twitter.com/vYPnWy6oD0 — OsintTv📺 (@OsintTv) November 27, 2022

儘管阿根廷專家8月造訪印度，對「光輝」進行了初步評估，並有十分良好的反應，但消息人士說，該國代表團在英美政治說客的安排下，去丹麥進行「令人驚奇的」訪問，以影響阿根廷人，對印度來說可不是好消息。

要是阿根廷青睞「光輝」，對英國來說，將會是個問題。因為這樣一來，倫敦未來對戰機的升級和交付便無從置喙。別說失去對戰機的控制權，看來也將失去影響力和大把鈔票。而迫使阿根廷向另一個國家採購F-16，意味英國能賣備用零組件，還能靠升級、補給和培訓等來營利。

然而，潛在的原因卻可能與表面截然不同。要是阿根廷採購F-16，意味著如果他們聽話，並表現良好，那現在和未來都會得到必要的裝備。假使有人認為，這是陰謀論，那就想想土耳其的例子，瞧瞧他們不聽話，堅持採購俄製S-400防空系統，美國的反應，還有他們的下場。