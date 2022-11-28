嘉義檢警查賄已起訴多件賄選案，28日對嘉義縣梅山鄉代表第1選區葉姓當選人起訴違反《選罷法》，並提起當選無效之訴；嘉檢表示，近期還會對梅山鄉太興村長簡姓當選人、嘉義市大溪里長黃姓當選人起訴賄選，以及提當選無效之訴。

嘉檢檢察官陳靜慧偵辦梅山鄉民代表葉姓候選人，涉嫌於10月間親自或指示郭姓樁腳、鍾姓樁腳，到鄰里間家戶拜票，藉機以每票1000元或2000元代價，向選民買票，尋求支持葉姓候選人。

檢察官指揮檢警於11月10日搜索、傳喚葉姓候選人、郭姓、鍾姓樁腳及多名選民到案，2名樁腳坦承幫忙買票賄選，也有選民坦承收到現金，檢方複訊後，葉姓候選人10萬元交保，郭姓樁腳、鍾姓樁腳各以2萬元、5000元交保，選民全部請回。

檢方認為，葉姓候選人及2名樁腳涉嫌賄選，依違反《選罷法》起訴3人，審酌葉姓候選人犯後坦承犯行，建請法院量處適當刑責，並宣告褫奪公權，沒收選民已繳回的1萬2000元。此外，對6名選民涉嫌收賄罪，予以緩起訴處分。

嘉檢表示，葉姓候選人經選舉後已當選，地檢署將依法對葉姓當選人提起當選無效之訴；還有梅山鄉太興村長簡姓當選人、嘉義市大溪里黃姓里長當選人，於選舉期間涉嫌賄選，近期偵結起訴後，也將對兩人提當選無效之訴。