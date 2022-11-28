北韓領導人金正恩本月18日親赴平壤視察洲際彈道飛彈「火星17型」（Hwasong-17）試射，與愛女金朱愛（Kim Ju-ae）手牽手現身引發熱議，短短10天，父女倆又再度同框，此次目的為與發射飛彈有功人員共同合影。值得注意的是，還記得9月建政74週年慶祝活動上，一名被認為是金女的短髮女孩，如今所有她的表演片段已遭替換。

據韓國最大報《朝鮮日報》27日報導，令外界好奇金正恩的「正牌女兒」終於露出廬山真面目，本月以來頻頻亮相，多家外媒分析，這位偉大領導人最終選在如此重要場合，昭告繼承朝鮮世襲政權味道濃烈。

無庸置疑的是，金朱愛是金正恩與李雪主於2013年誕下的二女兒，就有眼尖的媒體注意到，9月該國在平壤萬壽台舉行建政74週年慶祝活動，晚間特別邀請學生帶來音樂表演，官媒幾次將鏡頭聚焦在台上一名神秘小女孩，當時她身穿粉色連身裙繫著象徵童子軍的紅色領帶、短髮上戴著髮箍，與其他小朋友沒有不同，最大亮點莫過於腳上的白襪子，全場只有她這麼做。此外，坐在台下的金正恩和胞妹金與正看得如癡如醉、難掩興奮之情，之後女孩甚至受到李雪主熱情關注照顧，才因此引發外界揣測。

🇰🇵 Ruler watches on during performance, North Korean leader Kim Jong-un's secret daughter has been seen for the first time at a national event, experts in China believe. The girl – tentatively identified as Kim Ju-ae – appeared on stage at North Korea's National Day celebrations pic.twitter.com/gcILuPNAEu — 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) September 23, 2022

然而報導指出，自18日金正恩帶著金朱愛前往訪視飛彈試射後，當天下午，也就是5個小時後，「神祕女孩」在先前表演的重播影片中無預警被消失，推測可能是官媒欲避免混淆人民視聽。