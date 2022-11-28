世界麵包冠軍陳耀訓所研發的蛋黃酥，每回開賣都瞬間秒殺，被網友笑稱「比蔡依林門票還難搶」，如今又預告要推限時1個月的創意起司麵包，並混入辣味雙色乾酪絲刺激舌尖，鹹香滋味再度誘人瘋搶。

鹹甜起司常以各式料理形式出現餐桌上，看好台灣每人平均一年吃掉1公斤起司，專精於乳製品進口銷售的富華，聯手15家北中南烘焙名店自12月1日起打造為期1個月「歲末起司市集」，冠軍名店「陳耀訓・麵包埠」也參與其中並端出「辣味乳酪麵包」為活動增添看點，將辣味雙色乾酪絲撒在麵包表皮上，內餡再混合辣味雙色乾酪絲及鮮奶油乾酪，實際品嘗能感受鹹香層次豐富，怕辣者也好入口。

「奇美.幸福頌」打造的「法國濃湯麵包盅」，讓消費者同時享受麵包與濃濃起司味的巧達濃湯，70元。（富華提供）

此外，每次在IG開團就被搶光的日式和風甜點名店「和生NAMA」的雪乳酪蛋糕，同樣趁活動玩新意，為了避免鮮奶油乾酪加入膠體可能會出現結粒口感，特別用冷凝技法呈現出滑順美味。「奇美幸福頌」則將濃湯包裹在麵包之中，創作出法國濃湯麵包盅，一次可以體驗到麵包與巧達濃湯兩種滋味。

高雄人氣名店「和生NAMA」，以冷凝技法呈現兩種鮮奶油乾酪的滑順口感，650元。（富華提供）

「慶祝烘焙」將內含拱佐洛拉藍乾酪的軟甜內餡包覆在可頌中，嘗起來香甜可口，60元。（富華提供）

提到「拱佐洛拉乳酪」，相信不少人都會皺眉，它是義大利有名的世界三大藍黴乳酪之一，味道濃重嗆鼻、外觀布滿藍綠斑紋，乍看有些驚人，不過「慶祝烘焙」將內含「拱佐洛拉藍乾酪」的軟甜內餡包覆在可頌的多層次結構中，嘗起來卻能感受到細緻香甜，間接印證麵包職人的烘焙巧手，一系列饒富趣味的烘焙作品都只販售至12月31日。