去年特斯拉在澳洲的儲能案場惡火連燒3天，今年3月台中的龍井儲能案場也發生火災，在在顯示鋰電池「熱失控」火災風險不能輕視。經濟標準檢驗局宣布推出「戶外電池儲能系統驗證」，以建置前、完工後共三階段審查把關，避免電池與設備著火意外。

再生能源占比越來越高，可是太陽能、風力、水力發電等都屬於間歇發電，無法配合用電負載需求調整發電量，因此需配置儲能系統輔助，就如同水庫儲水供應一樣。然而儲能系統的鋰電池如發生「熱失控」，有難以撲滅特性，國際間已發生多起鋰電池儲能系統火災事故。

經濟部訂定2025年儲能建置目標要達1500MW(150萬瓩)，標檢局乃參考國際標準及驗證方案，推出「戶外電池儲能系統自願性產品驗證（VPC）」，以建置前的「設計審查」、竣工後的「案場審查」及每2年「定期試驗」，三階段來規範儲能設備安全標準檢測，確保未來戶外儲能安全。

除安全檢測外，該驗證也要求儲能系統先取得電機技師及消防設備師簽證，才能通過標準局審查。

標檢局表示，三階段認證都是委由第三方驗證機構去做，「設計審查」為在儲能案場建置前，需進行案場設計及零組件是否符合規範查核。「案場審查」則是在儲能案場建置完成後，進行安全性評估及現場安全試驗，第三方確認後經該局審查符合才發驗證證書。

「定期試驗」，是因應儲能系統使用生命週期長，為持續保障運轉安全，之後每2年要進行一次檢查，降低經年使用發生事故的機率。

標檢局表示，在國外儲能系統發生多起事故下，如何促進儲能發展又保障設備安全，實屬重要課題。會持續關注國際儲能發展趨勢並滾動檢討規範，協助在地企業接軌國際。