有大馬女神、真人版娜美封號的林明禎，外型甜美身材纖細，2015年開始在台灣演藝圈發展，發過多首單曲，曾參演偶像劇《我要讓你愛上我》、《狼王子》等等，在台灣擁有一票粉絲支持，Instagram粉絲數高達131萬，今年退租台北豪宅，全心往香港發展。她近日為參演電影《飯戲攻心》飛到日本，分享的影片中她與一男子甜蜜擁抱，引起網友討論。

馬來西亞女星林明禎昨（27）日在Instagram分享影片，表示：「這次帶著大寶弟和媽咪的小旅行紀錄」，林明禎家中排行第二，上有一位姊姊，下有兩個弟弟，趁著她工作到東京，媽媽和三弟也飛到東京，她透露這是三弟第一次到東京，路上媽媽一直拍照記錄，讓她和弟弟不約而同碎碎念：「可以不要再拍了嗎？可以放下手機好好感受當下嗎」之後看手機才發現留下了很多美麗的回憶，林明禎直呼：「謝謝媽咪，無價的記憶」。

林明禎與弟弟互動親密。（圖／minchen333 Instagram）

影片中林明禎記錄與家人旅遊的片段，她站在身材高大的弟弟旁邊形成「最萌身高差」，在日本街頭靠在弟弟懷中自拍，不時勾著弟弟的手、背後擁抱等，互動相當親密，可見姊弟倆的好感情，她也欣慰透露：「這次的小旅行發現大寶弟又長大了，懂事好多呢，還會一直幫姊姊省錢，怕我花太多會心痛，但姊姊花的很幸福，這次少了大姊和小寶弟，希望快快一起再聚」。

影片曝光後，網友紛紛留言：「怎麼和弟弟那麼戀人feel」、「不知道是弟弟的話，都不知道要讓多少人吃醋吃到暈掉了」、「媽媽超美的，我以為是姐姐」、「還以為是男友欸」。