資深古典音樂媒體人邢子青主與管風琴家余曉怡在發表會現場交流對音樂的想法。（影想文化藝術基金會提供）

管風琴家余曉怡表示，演奏管風琴既是一名歌唱者，也像一名指揮家，要能展現展現交響樂團的氣勢，鍵盤演奏的訓練也要扎實。（影想文化藝術基金會提供）

電影導演李崗（左二）出席余曉怡新專輯發表會。（影想文化藝術基金會提供）

台灣管風琴大賽冠軍得主余曉怡，對音樂滿懷熱情，在疫情下她仍馬不停蹄耕耘管風琴音樂，除了舉辦線上音樂會，今年再推出管風琴演奏專輯《器宇情深》，曲目多元，展現她對管風琴音樂的熱情。

在發表會現場，余曉怡也現場演奏讓來賓一探管風琴的特殊演奏技巧。電影導演李崗也現場分享電影語彙裡的管風琴音樂，有哪些具渲染力與感動力的經典之作。

這次的錄音使用屏東演藝廳管風琴，並由國寶級錄音大師宋文勝操刀，捕捉場館的細膩聲響。選曲包括巴哈作品、聖桑《降E大調幻想曲》、艾爾加《謎語變奏曲》、杜布瓦《進入天堂》、馬斯卡尼《鄉村騎士》間奏曲，以及維多第五號《管風琴交響曲》等。

余曉怡出生於1981年，畢業於東吳大學音樂系、台灣神學院教會音樂研究所碩士，主修管風琴演奏，並在2014年拿下首屆台灣管風琴大賽冠軍。她表示，演奏管風琴既是一名歌唱者，也像一名指揮家，要能展現展現交響樂團的氣勢，但鍵盤演奏的訓練也要扎實。

除了新專輯，余曉怡12月23日在國家音樂廳也將有場歲末音樂會，和更多觀眾分享管風琴音樂。