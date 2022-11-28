台灣管風琴大賽冠軍得主余曉怡，對音樂滿懷熱情，在疫情下她仍馬不停蹄耕耘管風琴音樂，除了舉辦線上音樂會，今年再推出管風琴演奏專輯《器宇情深》，曲目多元，展現她對管風琴音樂的熱情。
在發表會現場，余曉怡也現場演奏讓來賓一探管風琴的特殊演奏技巧。電影導演李崗也現場分享電影語彙裡的管風琴音樂，有哪些具渲染力與感動力的經典之作。
這次的錄音使用屏東演藝廳管風琴，並由國寶級錄音大師宋文勝操刀，捕捉場館的細膩聲響。選曲包括巴哈作品、聖桑《降E大調幻想曲》、艾爾加《謎語變奏曲》、杜布瓦《進入天堂》、馬斯卡尼《鄉村騎士》間奏曲，以及維多第五號《管風琴交響曲》等。
余曉怡出生於1981年，畢業於東吳大學音樂系、台灣神學院教會音樂研究所碩士，主修管風琴演奏，並在2014年拿下首屆台灣管風琴大賽冠軍。她表示，演奏管風琴既是一名歌唱者，也像一名指揮家，要能展現展現交響樂團的氣勢，但鍵盤演奏的訓練也要扎實。
除了新專輯，余曉怡12月23日在國家音樂廳也將有場歲末音樂會，和更多觀眾分享管風琴音樂。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。