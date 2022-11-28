英國對基輔的最新援助計劃中，出現3架 WS-61 海王直升機(Sea King)，這相當引人注意，因為這將烏克蘭首次獲得的北約規格航空器。

戰區(The Drive-Warzone)報導，英國國防部 (MOD)宣布，將贈與烏克蘭所需要的1萬發砲彈，以及3架海王直升機，其中1架已抵達烏克蘭。「將提供烏克蘭最需要的關鍵搜索和救援能力」

在開戰之後，烏克蘭的直升機損失不少，一直向西方各國提出航空器的資助，美國先前向基輔提供了 20 架 Mi-17 直升機，是原本的阿富汗陸軍所有，在塔利班掌權之後就不再歸還。很明顯，美國仍然提供烏克蘭蘇式裝備為主，部分原因是擔心長期使用蘇式武器的烏克蘭飛行員與後勤人員，需要較長的時間培訓之後，才能學會如何使用它們。

不過，許多北約陸上裝備已經陸續提供給了烏克蘭，主要是抗炸裝甲車、自走榴彈砲，以及戰果最輝煌的M142海馬斯(HIMARS)火箭系統，顯示烏克蘭對北約裝備正在快速適應中。

皇家海軍提供烏克蘭武裝部隊3架WS-61直升機，是兩個月之前就擬定的計畫，烏克蘭選派了10 名飛行員和相關工程師，接受為期6星期的培訓課程，最近已經結業，可以返回烏克蘭參與工作。

海王直升機是美國塞考斯基(Sikorsky Aircraft Corporation)在1961年研發成功的直升機，公司編號 S-61，屬雙引擎中型直升機，除2名飛行員以外，還有乘座30名人員。它的改裝潛力極大，因此在軍用與民用都很受歡迎，生產工作從1961年持續到1980年才結束，大約679架。美國海軍大型反潛直升機SH-3，或是美國總統專用直升機「陸戰隊1號」VH-3D，都是以海王直升機為基礎所做出的衍生型改。

英國的WS-61是英國韋斯特蘭直升機公司(Westland Helicopters)引進生產線與改裝許可的「英國特適版」，與美國版本較大的差異是引擎不同，改用英國勞斯萊斯(Rolls-Royce)的地精渦輪軸發動機(Rolls-Royce Gnome)，長期服役於英國海軍，擔任反潛 、搜索、救援、運輸和空中預警，可見得其多面能手的特性。